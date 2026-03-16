Economía |

Milei afirmó que Argentina tiene "una oportunidad de volver a ser grande"

Además, el mandatario volvió a cargar contra el kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad”.

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”.

Milei formuló estás declaraciones durante ante empresarios en un discurso en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, dijo el mandatario, y renovó sus críticas al kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

Esta fue la primera vez que todos aparecerán junto al jefe de Gabinete desde el regreso de la Argentina Week, en Nueva York, donde intentó promover la llegada de inversiones financieras, para las privatizaciones, y para los sectores exportadores, como minería, e hidrocarburos. Esta es la tercera vez desde que asumió que Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, una institución que apoya sus medidas.

Además: Mala señal: la actividad metalúrgica cayó 10,3% interanual en febrero

Milei , no realizó ninguna actividad fuera de esta presentación. Pasó del Aeropuerto Taravella a la Bolsa e inmediatamente después de terminar, regresó a la Ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro afirmó;: “Mi planteo a los ministros es: trabajar para hacer a la Argentina el país más libre del mundo y tan mal no nos está yendo. Imagínense cuando se contabilicen las reformas a lo largo de las reformas extraordinarias”.

Milei instó a los empresarios a “mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... Argentina podrá crecer”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados