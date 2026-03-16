Milei afirmó que Argentina tiene "una oportunidad de volver a ser grande"

Además, el mandatario volvió a cargar contra el kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad”.
El presidente Javier Milei afirmó este lunes que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”.
Milei formuló estás declaraciones durante ante empresarios en un discurso en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, dijo el mandatario, y renovó sus críticas al kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.
El mandatario arribó a la Bolsa a las 12.30 acompañado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Esta fue la primera vez que todos aparecerán junto al jefe de Gabinete desde el regreso de la Argentina Week, en Nueva York, donde intentó promover la llegada de inversiones financieras, para las privatizaciones, y para los sectores exportadores, como minería, e hidrocarburos. Esta es la tercera vez desde que asumió que Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, una institución que apoya sus medidas.
Milei , no realizó ninguna actividad fuera de esta presentación. Pasó del Aeropuerto Taravella a la Bolsa e inmediatamente después de terminar, regresó a la Ciudad de Buenos Aires.
En el encuentro afirmó;: “Mi planteo a los ministros es: trabajar para hacer a la Argentina el país más libre del mundo y tan mal no nos está yendo. Imagínense cuando se contabilicen las reformas a lo largo de las reformas extraordinarias”.
Milei instó a los empresarios a “mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... Argentina podrá crecer”.
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