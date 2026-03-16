Milei afirmó que Argentina tiene "una oportunidad de volver a ser grande"

Esta fue la primera vez que todos aparecerán junto al jefe de Gabinete desde el regreso de la Argentina Week, en Nueva York, donde intentó promover la llegada de inversiones financieras, para las privatizaciones, y para los sectores exportadores, como minería, e hidrocarburos. Esta es la tercera vez desde que asumió que Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, una institución que apoya sus medidas.

Milei , no realizó ninguna actividad fuera de esta presentación. Pasó del Aeropuerto Taravella a la Bolsa e inmediatamente después de terminar, regresó a la Ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro afirmó;: “Mi planteo a los ministros es: trabajar para hacer a la Argentina el país más libre del mundo y tan mal no nos está yendo. Imagínense cuando se contabilicen las reformas a lo largo de las reformas extraordinarias”.

Milei instó a los empresarios a “mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... Argentina podrá crecer”.