Arrancó en la mesa, pero luego se fue en medio del programa. La diva enseguida confirmó que no era algo de gravedad. Fidalgo estuvo invitada ayer al ciclo de El Trece, junto al periodista Mario Massaccesi, María del Cerro, Brenda Asnicar, Graciela Ocaña y Luis Juez.

ADEMÁS:

Poco después del comienzo, Laura fue presentada y comentó: “Estoy un poquito mareada. Me agarró acá. Llegué bien, pero en el camarín me empecé a sentir mal. Quería brindar, pero no es el momento. Es que me tomé una sublingual porque tenía náuseas. Cualquier cosa sigan hablando que yo tranquilita me voy por acá entre las cámaras”.

Luego se vio que ya no estaba en la mesa. ¿Qué explicó la Chiqui? “Laura se sintió mal. Nada grave, pero se tuvo que ir. Yo vi cuando se levantó y no estaba bien. Le mandamos un beso desde acá y dice que va a venir la semana próxima”, dijo la diva.