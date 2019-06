El pesimismo invadió a la anfitriona de las mesazas, quien ya no confía en una victoria de Cambiemos en las elecciones presidenciales. "Ahora no sé cómo le va a ir", aseguró. Y agregó: "Soy una mujer grande y he vivido todos los gobiernos. Poner un peronista ahora realmente es muy extraño".

Legrand admitió que hubiese preferido un radical en la fórmula como Ernesto Sanz e incluso deslizó el nombre de Carolina Stanley, actual ministra de Desarrollo Social. "A las mujeres nos gusta votar mujeres también", aseguró.

¿Volverá a repetir sus esfuerzos para lograr la continuidad del gobierno de turno? A esta altura es difícil que abandone el barco. Incluso si se llena de "peronistas".

