"Van a hacer diez años (que estoy en los medios). Entré de casualidad. No lo busqué y creo que es mi vocación. Llegué tarde, pero lo estoy disfrutando. Me descubrieron Rial y Ángel de Brito en las redes", le recordó la esposa de Diego Gametita Latorre, a Lanata, que a su vez le reconoció que la llevó a su ciclo de Radio Mitre porque la vio “en lo de Tinelli, revolcada en el piso a los gritos” en ocasión de una de las presentaciones de Evelyn Von Brocke, otras de sus acérrimas enemigas en el medio televisivo.

"Cuando empecé en las redes yo era ´la esposa de Diego Latorre´. Decían 'seguí a la esposa de Latorre que está loca'. Yo, al no ser chupamedias o no tener negocios con nadie, lo que veía en la tele lo comentaba. A ellos les divirtió y me empezaron a llevar como invitada a los programas. Les rendía, garpaba mucho como invitada. Pero la primera que me contrató fue Cristina Pérez, para hacerle una columna de humor, para la radio Del Plata", agregó Latorre, cuyo verdadero apellido es Arruza Aramburu.

"¿En su momento lo hablaste con Diego?", le consultó Lanata.

"Sí, le pedí permiso. Fui una mujer sometida. Pero lo hice por respeto, porque sentí que invadía un camino que por ahí él ya tenía muy andado. Yo a Diego lo admiro muchísimo, es un tipo muy respetado en el fútbol y en el periodismo deportivo. Entonces, cuando yo empiezo en la tele, él ya era conocido, y yo no soy la típica loquita, botinera, que usa al marido para hacerse famosa. Lo mío es una vocación real. Fue (cuestión de) hablar con Diego, sentarnos, conversarlo porque yo entraba a un mundo donde él ya era alguien, y tampoco le iba a arruinar la vida. Durante un tiempo, igual, nos peleamos mucho porque él creía que yo le iba a arruinar la vida, (pero) me la terminó arruinando él a mí...”, contestó en referencia al recordado y sonoro escándalo del “puntita-gate” en el que se descubrió una histórica infidelidad que el exdelantero de Boca mantuvo con la fallecida modelo Natacha Jaitt y que incluía adminículos sexuales.

“Las veces que lo llamaron para cagarlo a trompadas, entre ellos (Claudio Paul) Caniggia, levanté el teléfono y dije 'vení a buscarme a mí, hablá conmigo'. Es muy de antes llamar al marido porque la mujer dijo algo", agregó Yanina, que reconoció que ha visto una enorme cantidad de “famosos desnudos con muñecas”. “Los guardo por una cuestión de defecto profesional (sic) pero no extorsionaría. El límite es arruinarle la vida a alguien”, dijo la panelista que se “carga” a las colegas del ciclo de De Brito que no le caen bien como pueden dar cuenta Evelyn Von Brocke, Nancy Pazos y Nequi Galotti y que parece haber encontrado la horma de su zapato con la presencia de Graciela Alfano.

En definitiva, como para celebrar los diez años al aire de la chimentera, sus “amigos” de Bendita TV le hicieron un homenaje a su medida que se pudo ver este miércoles a la noche.