Atlético Madrid explotó en las redes por el arbitraje en el clásico con Real Madrid

El descargo cerró con otro mensaje filoso: “Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. Está claro que nosotros no sabemos hacerlo”.

Embed Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración!



(Está claro que nosotros no sabemos hacerlo). pic.twitter.com/rCK6jajRlP — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

En lo deportivo, la derrota dejó al Atlético Madrid en la cuarta posición de LaLiga con 57 puntos, lejos de la pelea por el título y por detrás de sus principales competidores. Sin embargo, es un hecho que clasificará a la próxima edición de la Champions League.