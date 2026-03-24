Atlético Madrid explotó en las redes por el arbitraje en el clásico con Real Madrid

Con mensajes cargados de ironía y compartiendo varias jugadas, el Colchonero apuntó contra la tarea del juez José Luis Munuera Montero en la caída 3 a 2 con el Merengue.
Atlético Madrid explotó en las redes sociales por el arbitraje en el clásico con Real Madrid, donde cayó por 3 a 2 en el Santiago Bernabéu por la fecha 29 de la Liga de España. Con mensajes cargados de ironía y compartiendo varias jugadas, el Colchonero criticó la tarea del juez José Luis Munuera Montero y del VAR.
El equipo dirigido por Diego Simeone apuntó contra lo que considera una “maquinaria” que, según su mirada, beneficia al conjunto merengue. En particular, criticaron que el foco mediático se haya puesto casi exclusivamente en la expulsión de Federico Valverde, dejando de lado otras jugadas polémicas.
Bajo el concepto de “Tiempo de Revisión”, en alusión al programa del Comité Técnico de Árbitros de LaLiga, el Atlético publicó un hilo con frases sarcásticas: “La patada voladora no es falta”, “el clásico piscinazo tampoco se penaliza” y “me vino un tren por delante, no es falta”, en clara crítica al criterio arbitral.
Además, el club español remarcó un dato que alimenta su reclamo: solo le sancionaron dos faltas en contra al Real Madrid, mientras que al Atlético le cobraron doce. “¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas?”, ironizaron en el inicio del hilo.
El descargo cerró con otro mensaje filoso: “Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. Está claro que nosotros no sabemos hacerlo”.
En lo deportivo, la derrota dejó al Atlético Madrid en la cuarta posición de LaLiga con 57 puntos, lejos de la pelea por el título y por detrás de sus principales competidores. Sin embargo, es un hecho que clasificará a la próxima edición de la Champions League.
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