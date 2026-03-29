Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo en su estreno en Copa Argentina

Embed ¡EL GLOBO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 21', Óscar Romero puso el 1-0 ante #Olimpo en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/MaN0lKkI56 — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2026

Embed ¡EMPATÓ OLIMPO!



A los 37´, Coacci marcó el 1-1 ante #Huracán, por los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/wxPNnOFu7E — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2026

De esta manera, se fueron 1 a 1 en el marcador al descanso, con mucha preocupación por el lado del equipo de Primera División y optimismo en el del Federal A. Es que el partido fue parejo y no se vio en el juego colectivo la diferencia de categoría entre un plantel y el otro.

Huracán encontró el gol de la victoria y la paz a los 17 minutos del complemento con un sablazo de Lucas Blondel, quien aprovechó un despeje de un córner para probar de primera al arco y su tiro se metió contra el primer palo del arco defendido por Juan Lungarzo.

Ahora, el equipo de Diego Martínez se medirá con Barracas Central en los 16avos de final del certamen federal después de este estreno en donde volvió a dejar dudas sobre su funcionamiento. El Globo volverá a tener acción el domingo frente a Gimnasia en La Plata por una nueva fecha del Torneo Apertura.