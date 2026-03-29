Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo en su estreno en Copa Argentina

El Globo sufrió pero superó 2 a 1 al club del Federal A en el estadio de Estudiantes de Caseros con grandes tantos de Óscar Romero y Lucas Blondel para avanzar de ronda en el certamen.
Con sufrimiento y dos golazos, Huracán le ganó 2 a 1 a Olimpo en el estadio de Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. Óscar Romero de tiro libre y Lucas Blondel con un gran remate de primera le dieron el triunfo al equipo de Diego Martínez que necesitaba volver a sonreír después de tener una victoria en seis partidos.
El Globo abrió el marcador a los 20 minutos de juego con una gran ejecución de tiro libre de Óscar Romero, quien buscó el segundo palo donde estaba el arquero, quien con una respuesta tardía facilitó el desenlace. El equipo de Parque Patricios encontró el gol rápido, parecía que sería una tarde sin sobresaltos pero ocurrió lo contrario.
Olimpo, a los 36' de juego, empató el partido con un cabezazo de Enzo Coacci tras un centro de Cristian Amarilla. El futbolista con pasado en Defensa y Justicia anticipó a todos los defensores de Huracán que se quedaron estáticos y con un testaso cruzado venció a Sebastián Meza.
De esta manera, se fueron 1 a 1 en el marcador al descanso, con mucha preocupación por el lado del equipo de Primera División y optimismo en el del Federal A. Es que el partido fue parejo y no se vio en el juego colectivo la diferencia de categoría entre un plantel y el otro.
Huracán encontró el gol de la victoria y la paz a los 17 minutos del complemento con un sablazo de Lucas Blondel, quien aprovechó un despeje de un córner para probar de primera al arco y su tiro se metió contra el primer palo del arco defendido por Juan Lungarzo.
Ahora, el equipo de Diego Martínez se medirá con Barracas Central en los 16avos de final del certamen federal después de este estreno en donde volvió a dejar dudas sobre su funcionamiento. El Globo volverá a tener acción el domingo frente a Gimnasia en La Plata por una nueva fecha del Torneo Apertura.
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