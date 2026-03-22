Hace un siglo, Boca venció al Real Madrid en su casa con la presencia del rey de España

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Una impresionante postal de El Gráfico.

Boca y Real Madrid jugaron con sus mejores futbolistas e incluso prestados de clubes de sus países, algo común para los amistosos internacionales. El Merengue formó con Martínez; Escobal, Quesada; Gamborena, Miquelón, Mejías; Olaso, Valderrama, René Petit, Pérez y Del Campo. Y el Xeneize salió con Juan Octavio Díaz; Ludovico Bidoglio, Roberto Cochrane; Angel Médici, Luis Vaccaro, Alfredo Elli; Domingo Alberto Tarasconi, Antonio Cerrotti, Manuel Seoane, Carmelo Pozzo y Dante Santiago Pertini.

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La formación de Boca antes de enfrentar al Real Madrid en España. Foto: El Gráfico.

Boca dominó de manera absoluta a Real Madrid durante el primer tiempo pero no pudo abrir el marcador. "Ha sido un bombardeo constante, pero con mala suerte", contaban las crónicas. El club argentino arrinconó al español en su cancha y mereció irse al descanso con al menos dos goles de ventaja.

Boca encontró justicia a los cinco minutos del complemento cuando Carmelo Pozzo puso el 1 a 0 a favor en el marcador del Chamartín. Tarascone condujo el ataque y tocó el balón para Cerotti que, molestado por un rival, se lo cedió a Seoane (prestado por El Porvenir y que luego sería el segundo máximo goleador de la historia de Independiente) y éste se la pasó a Pozzo, quien estaba mejor ubicado dentro del área y mandó el esférico a la red con un remate raso al lado de un palo.

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La secuencia del gol de Boca en un dibujo en la edición impresa de Crítica.

El gol de Boca rompió el partido en Madrid: un "avance argentino corresponde a un inmediato avance español" como un partido de estos días de Premier League. Tarasconi, multicampeón con Boca y símbolo del club en la época amateur, estuvo cerca de anotar el 2-0 después de un centro al área de Pertini pero su tiro se fue por arriba del travesaño. La especialidad del atacante eran los remates de larga distancia, como cantó Carlos Gardel en un tango suyo: “Querés jugar de forward… y hacer como Tarasca de media cancha un gol”.

Después, los ataques chocaron con sólidas defensas y el árbitro pitó el final del amistoso: Boca le ganó al Real Madrid y desde ese día de 1925 comenzó a ser su verdugo. El Xeneize festejó en este primer encuentro entre ambos y además está arriba en el historial de duelos oficiales (2 a 1) gracias a sus triunfos en la Copa Iberoamericana 1994 y la inolvidable Intercontinental 2000 en Japón. Además, es el único club que le ganó en los cuatro continentes.

¿Cómo surgió la histórica gira de Boca por Europa? Uruguay ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del año pasado (1924) y Argentina, que le jugaba de igual a igual, pensó que le podía ir bien enfrentando a los europeos. Sin embargo, la falta de organización de los dirigentes hizo que la Selección no emprendiera el viaje y Manlio Anastasi, presidente del Xeneize, tomó la idea y se animó a la expedición con el club azul y amarillo.

Victoriano "Toto" Caffarena, un escribano que era fanático de Boca, ayudó a financiar la gran travesía y acompañó al equipo durante la histórica gira, cumpliendo roles de masajista, utilero y consejero. El plantel lo bautizó el jugador número 12 por su dedicación y así nació el apodo de la hinchada.

El plantel estuvo conformado por 12 jugadores del club y cinco cedidos por otros equipos: Cesáreo Onzari (Huracán), Octavio Díaz (Rosario Central), Manuel Seoane (El Porvenir), Luis Vaccaro (Argentinos Jrs.) y Roberto Cochrane (Tiro Federal). El rotundo éxito en la gira convirtió a Boca en el club más popular del país y la Asociación Argentina -reconocida antecesora de la AFA- le otorgó el título oficial de Campeón de Honor, que forma parte de sus 74 estrellas.

"Los jugadores del team campeón argentino y en el que figuran elementos de indiscutible valor dentro del football nacional, vuelven a nuestros fields (campos) después de una campaña brillante en el extranjero, donde han acrecentado el prestigio del deporte sudamericano”, escribió el Gráfico. Un día como hoy, Boca comenzó a ser Boca.

Todos los partidos de Boca en la gira por Europa

05/03/1925 – Celta de Vigo 1 - Boca 3 – Campo de Coya (Vigo)

08/03/1925 – Celta de Vigo 3 - Boca 1 – Campo de Coya (Vigo)

12/03/1925 – Dep. La Coruña (Esp) 0 - Boca 3 – Parque de Riazor (La Coruña)

15/03/1925 – Dep. La Coruña (Esp) 0 - Boca 1 – Parque de Riazor (La Coruña)

19/03/1925 – Atl. Madrid (España) 1 - Boca 2 – Atlético de Madrid (España)

22/03/1925 – Real Madrid (Esp) 0 - Boca 1 – Real Madrid (España)

29/03/1925 – Sociedad Gimnástica 0 - Boca 1 – Real Madrid (España)

02/04/1925 – Real Unión de Irún 4 - Boca 0 – Amute (Irún)

05/04/1925 – Ath. Bilbao (España) 4 - Boca 2 – Athletic Bilbao (España)

19/04/1925 – Osasuna (España) 0 - Boca 1 – Campo de San Juan (Pamplona)

26/04/1925 – Espanyol (España) 0 - Boca 1 – Sarriá (España)

01/05/1925 – Espanyol (España) 0 - Boca 3 – Sarriá (España)

03/05/1925 – Espanyol (España) 0 - Boca 2 – Sarriá (España)

09/05/1925 – Bayern M. (Alemania) 1 - Boca 1 – Teutonia Platz (Munich)

16/05/1925 – N. Nord West (Ale) 0 - Boca 3 – Norden Nordwest Platz (Alemania)

21/05/1925 – Spielvereinigung 0 - Boca 7 – Karl Enders Sportpark (Leipzig)

24/05/1925 – Comb. Frankfurt 0 - Boca 2 – Municipal (Frankfurt)

27/05/1925 – E. Frankfurt (Ale) 0 - Boca 2 – Municipal (Frankfurt)

07/06/1925 – Comb. Paris 2 - Boca 4 – Bergeyre (Paris)