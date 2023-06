Jorge Almirón probó un equipo con Marcos Rojo de titular

El plantel Xeneize entrenó este martes por la mañana, y allí Almirón dispuso un ensayo de fútbol en el que dejó entrever un equipo tentativo de cara al duelo del jueves. En ese 11 se destacó la presencia de Rojo, quien el fin de semana había empezado a trabajar a la par del grupo luego del desgarro sufrido tras recuperarse de la rotura de ligamentos.

El capitán -Pol Fernández portó la cinta durante su ausencia- le pidió al cuerpo técnico estar, y Almirón le cumpliría el deseo: el ex Manchester United haría dupla con el paraguayo Bruno Valdez, resguardando a Nicolás Figal, quien tiene dos amarillas y si es amonestado quedaría suspendido para el duelo de ida de los octavos de final.

La otra novedad fue la presencia de Frank Fabra en el carril izquierdo, lugar que en Mendoza ocupó el juvenil Nahuel Génez. El colombiano dejó atrás un desgarro en el isquiotibial y también reaparecería entre los titulares, mientras que Valentín Barco seguirá jugando como extremo por izquierda.

Frank Fabra.jpg Frank Fabra volvería a la titularidad.

Por otro lado, Darío Benedetto entrenó nuevamente diferenciado a causa de sus dolores en la rodilla y todo indica que no estará disponible: su reemplazante está entre Miguel Merentiel, recuperado de una lesión en el aductor derecho, y Luis Vázquez.

Mientras que el último cambio sería el ingreso de Martín Payero por Óscar Romero: el ex volante de Banfield jugará su último partido en Boca, ya que el 30 de junio finaliza su préstamo y deberá volver al Middlesbrough inglés, debido a que el Xeneize no ejecutará la opción de compra de 6 millones de dólares, aunque el club de La Ribera no descarta intentar negociar una nueva cesión.

Además, Almirón esperará hasta último momento para ver si logra contar con dos futbolistas importantes para el recambio: Exequiel Zeballos y Luca Langoni. 'Changuito' se recupera de un edema que sufrió tras una operación por una lesión meniscal en la rodilla derecha, mientras que la revelación de la LPF 2022 se había resentido de un desgarro. Ambos podrían ir al banco si responden bien a las exigencias.

El posible equipo de Boca para recibir a Monagas el jueves: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Martín Payero; Guillermo Pol Fernández, Miguel Merentiel o Luis Vázquez y Valentín Barco.

Boca ya está clasificado a octavos de final y solo una tragedia deportiva le impediría no terminar primero: si gana o empata asegura el primer puesto, mientras que si pierde, necesitaría que Deportivo Pereira no le gane a Colo Colo en Chile por una diferencia mayor a dos goles.