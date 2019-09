“Es una emoción muy grande tener el cariño de la gente y volver de nuevo a la institución. Gracias a Dios estamos bien de salud. Soy DT y no manager porque estamos en un momento complicado y me quiero hacer responsable desde adentro. Tenemos que estar todos juntos para poder volver a reposicionarnos y pelear cosas importantes, esperamos poder lograrlo”, fueron las primeras palabras del entrenador de 63 años, a quien se lo escuchó con un tono de voz distinto, producto de las complicaciones de salud que atravesó en el último tiempo.

“Los días más felices siempre fueron falcionistas”, fue uno de los tantos ‘trapos’ que le dedicaron a un técnico que los llevó a abrazar la gloria máxima en 2009, cuando se coronó campeón del torneo Apertura en la máxima categoría del fútbol argentino.

Hoy la realidad es bien distinta. Banfield está atravesando un momento complejo, los resultados no acompañan y ya empezó a mirar de reojo la tabla de los promedios. Con Hernán Crespo como entrenador, ganó un solo encuentro de los cinco y eso le terminó costando el puesto.

“Lo que siempre manifestamos es que tenemos que trabajar en el día a día. Tenemos que conocer a algunos jugadores que han llegado, a muchos los conocemos. A los que estaban jugando les dije que no se durmieran y a los que no jugaban que pelearan para estarlo, para provocar una sana competencia y salir todos favorecidos. No hay que desesperarnos por nada”, aseguró Falcioni mientras se escuchaba el “que de la mano, de Julio Falcioni, todos la vuelta vamos a dar”, que bajaba desde la tribuna.

Falcioni, que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2020, trabajará junto a Omar Piccoli, Adrián Manuel González y Javier Sanguinetti, como ayudantes de campo; los profesores Gustavo Otero y Walter Occhiatto, preparadores físicos, y Bernardo Leyenda, entrenador de arqueros.

Por último, hizo mención a la enfermedad con la que debió batallar: “Recibí muchos mensajes de los hinchas de Banfield preocupados por mi recuperación. Hace 48 horas tuve una última revisión, que era para inspeccionar y arreglarme un poquito la voz. Estoy bien y no tengo enfermedad, que es lo principal”.

