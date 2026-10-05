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Vélez no pudo sostener la ventaja dos veces e igualó con Platense en el Amalfitani

El Fortín empató 2 a 2 con el Calamar como local por la fecha 11 del Torneo Clausura y sigue escolta en la Zona A del certamen.

Vélez empató 2 a 2 con Platense en el José Amalfitani por la fecha 11 del Torneo Clausura. Ronaldo Martínez marcó un doblete para el Fortín, mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola anotaron para el Calamar en un encuentro lleno de goles en Liniers.

El local abrió el marcador a los cuatro minutos de juego después de un pase profundo de Manu Lanzini, que dejó mano a mano a Juan Cruz Policella, quien tocó a un costado ante la salida de Juan Pablo Cozzani y Ronaldo Martínez solamente empujó el balón a la red.

Sin embargo, la ventaja no le duró nada: Platense consiguió el 1-1 a los seis minutos al segundo intento de Merlini ante Marchiori frente a la perdida de la marca de Lisandro Magallán. Y el visitante tuvo una oportunidad inmejorable para el 2-1 en el tiempo de descuento de la primera etapa con un penal pero Agustín Lagos tiró el balón afuera.

Ya en el complemento, Ronaldo Martínez volvió a poner arriba a Vélez a los ocho minutos de esta etapa con una precisa definición ante el achique de Cozzani y Franco Zapiola selló el 2-2 final con un gran remate de larga distancia, con el balón pegando en un palo y terminando en la red.

Este resultado entre el equipo de Guillermo y el conjunto de Palermo favoreció a Boca. El Xeneize, escolta en la anual junto a Argentinos Juniors con 50 unidades a dos de Independiente Rivadavia, no fue superado por el Fortín, que acabó con 49 por este sorpresivo empate de local con su gente.

El resumen del partido

ADEMÁS: Nueva Chicago cayó con Deportivo Maipú y sigue muy comprometido con el descenso

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