Vélez no pudo sostener la ventaja dos veces e igualó con Platense en el Amalfitani

Sin embargo, la ventaja no le duró nada: Platense consiguió el 1-1 a los seis minutos al segundo intento de Merlini ante Marchiori frente a la perdida de la marca de Lisandro Magallán. Y el visitante tuvo una oportunidad inmejorable para el 2-1 en el tiempo de descuento de la primera etapa con un penal pero Agustín Lagos tiró el balón afuera.