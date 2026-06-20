La relación con una persona narcisista: cuando amar causa dolor / Por Romina Atencio

Poco a poco empieza a cuestionar sus propias emociones. Si se siente herida, le dicen que exagera. Si expresa una necesidad, le hacen sentir que es demasiado demandante. Si marca un límite, la acusan de ser egoísta. Con el tiempo deja de confiar en su percepción y comienza a mirar la realidad a través de los ojos del otro. El desgaste emocional se vuelve enorme. Aparecen la ansiedad, el cansancio, el insomnio, la sensación de caminar sobre terreno inestable y ese agotamiento profundo que nace cuando vivimos tratando de sostener algo que nos está rompiendo por dentro.

Sin embargo, aunque es importante comprender cómo funciona una persona narcisista, existe una pregunta aún más profunda que merece ser explorada: ¿por qué tantas mujeres permanecen durante años en relaciones que las hacen sufrir? La respuesta no tiene que ver con debilidad ni con falta de inteligencia. Tiene que ver con heridas emocionales mucho más antiguas que la relación misma.

Muchas veces, detrás de una mujer que tolera más de lo que merece, existe una niña interior que aprendió que el amor debía ganarse. Una niña que quizás sintió que debía esforzarse para ser vista, que aprendió a priorizar las necesidades de los demás antes que las propias o que creció creyendo que su valor dependía de cuánto podía dar. Cuando esa niña herida llega a la adultez, puede sentirse profundamente atraída por personas que le ofrecen, al menos al principio, aquello que siempre estuvo buscando: atención, reconocimiento, admiración y la sensación de ser especial.

Romina Atencio

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Por eso resulta tan difícil alejarse de este tipo de vínculos. No se trata solamente de abandonar a una persona. Muchas veces se trata de renunciar a la esperanza de que alguien sane una herida que viene acompañándonos desde hace años. En algún nivel inconsciente, la mujer sigue intentando conseguir el amor, la validación o la aprobación que alguna vez sintió que le faltaron. Y cuanto más se activa esa herida, más difícil resulta ver con claridad lo que realmente está ocurriendo.

Desde esta mirada, el narcisista deja de ser solamente una persona problemática para convertirse en un espejo incómodo. Un espejo que muestra aquellas partes de nosotras que todavía necesitan amor, atención y sanación. Esto no significa justificar comportamientos dañinos ni responsabilizar a quien sufre por lo que vivió. Significa comprender que la verdadera libertad no llega únicamente cuando identificamos al otro, sino cuando comprendemos qué nos llevó a permanecer allí.

La sanación comienza cuando dejamos de preguntarnos obsesivamente por qué el otro hizo lo que hizo y empezamos a preguntarnos qué necesita nuestra alma para volver a sentirse completa. Comienza cuando aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, a confiar nuevamente en nuestra intuición, a poner límites sin culpa y a reconocer que el amor no debería exigirnos renunciar a quienes somos.

Porque el verdadero amor no se construye desde la carencia ni desde la necesidad desesperada de ser elegidas. El amor sano nace cuando una mujer ya se eligió a sí misma. Cuando aprendió a acompañarse, a valorarse y a cuidar de su mundo emocional con la misma dedicación con la que durante años cuidó de los demás. En ese momento deja de buscar afuera aquello que solo puede nacer adentro y empieza a relacionarse desde la plenitud en lugar de hacerlo desde la herida.

Quizás esa sea la enseñanza más profunda que dejan este tipo de relaciones. No vinieron a mostrarnos únicamente quién era el otro. Vinieron a mostrarnos cuánto nos estábamos abandonando a nosotras mismas. Y aunque el proceso de despertar suele ser doloroso, también puede convertirse en el comienzo de una transformación inmensa. Porque cuando una mujer sana su amor propio y abraza a su niña interior con compasión, deja de perseguir amor y se convierte en amor. Y desde ese lugar, ningún vínculo vuelve a tener el poder de apagar su luz