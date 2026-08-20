Cerimedo negó haber atacado a Nadia Beller: "Teníamos una relación de amistad"

El exconsultor de Javier Milei fue imputado por tentativa de feminicidio en Bolivia y aseguró que vio a la abogada por última vez el 17 de agosto, antes de viajar a La Paz.
Fernando Cerimedo declaró este jueves ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia y negó haber participado en el ataque contra Nadia Beller, quien recibió cuatro disparos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. El exconsultor de Javier Milei afirmó que mantenía con la abogada de 33 años una “relación de amistad” basada en “la empatía y el respeto”.
Cerimedo había rechazado declarar en dos oportunidades y finalmente brindó su testimonio de manera voluntaria. Durante la presentación, explicó que conoció a Beller en octubre de 2025 a través de un amigo en común, en el marco de una campaña vinculada con Ideas Universidad de Santa Cruz, y sostuvo que la relación evolucionó desde un vínculo amistoso.
Según relató, Beller llegó a instalarse en su departamento de La Paz después de que ambos comenzaran a frecuentarse. “Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”, sostuvo Cerimedo, quien actualmente se desempeña como colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz.
Respecto del ataque, Cerimedo aseguró que vio a Beller por última vez el domingo 17 de agosto. Según su relato, durante ese encuentro la abogada le comentó que se trasladaría al hotel Viru Viru, donde posteriormente fue atacada por dos hombres que llegaron vestidos como repartidores.
El exconsultor sostuvo que al día siguiente tomó un vuelo hacia La Paz a las 6 de la mañana y negó cualquier participación en el ataque. “El domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel. El lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz”, declaró. Su testimonio había sido realizado el martes 18, pero recién este jueves se conocieron sus principales detalles.
La Fiscalía boliviana, sin embargo, imputó a Cerimedo como presunto autor intelectual del ataque y solicitó seis meses de prisión preventiva. La fiscal Yolanda Aguilera y Herlan Rodríguez Cuevas calificaron el hecho como “feminicidio en grado de tentativa”, una figura penal que en Bolivia contempla una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto.
De acuerdo con la acusación, Cerimedo habría planificado el ataque y convencido a Beller de acudir al hotel con el argumento de obtener información de inteligencia sobre un supuesto caso de abuso sexual relacionado con el expresidente Evo Morales. También habría prometido proporcionarle protección mediante custodios armados.
La hipótesis de los investigadores sostiene que el exconsultor habría coordinado el ataque de manera remota mediante comunicaciones telefónicas y que terceros fueron los encargados de ejecutarlo. Por ese motivo, la Fiscalía concentra parte de la investigación en los registros de llamadas, las comunicaciones, las imágenes del lugar del hecho y el supuesto intento de fuga.
Este jueves, Cerimedo debía comparecer ante un juez boliviano para definir si continúa detenido o recupera la libertad. La Fiscalía pidió que permanezca en prisión preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, y argumentó que no tendría domicilio, residencia, familia, negocios o trabajo debidamente acreditados en Bolivia.
La causa todavía tiene medidas pendientes. Los investigadores deben realizar pericias balísticas, informáticas y telefónicas, además de tomar declaración a trabajadores del hotel y al personal de la ambulancia que trasladó a Beller después del ataque. Con esos elementos, la Justicia buscará determinar qué ocurrió antes y durante el ataque y establecer si Cerimedo tuvo alguna participación en su planificación.