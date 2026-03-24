Caso $LIBRA: investigan un plan para lanzar monedas de oro con la imagen de Milei

El proyecto surgió de pericias al celular de Mauricio Novelli y se suma a otros documentos que mencionan empresas cripto, beneficios fiscales y reuniones en Casa Rosada.
La investigación por el caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo tras conocerse un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con la imagen del presidente Javier Milei, iniciativa que habría sido impulsada por empresarios vinculados al entorno del trader Mauricio Novelli. El plan fue detectado en archivos extraídos de dispositivos electrónicos secuestrados en la causa judicial que analiza posibles negocios privados relacionados con la figura presidencial.
Según la documentación incorporada al expediente, la propuesta contemplaba acuñar piezas con el rostro del mandatario y símbolos asociados a su imagen política, como el león y consignas identificadas con su espacio. El proyecto formaba parte de una estrategia más amplia que incluía la comercialización de productos, indumentaria y otros artículos, con el objetivo de generar ingresos a partir del uso de la imagen del Presidente en el mercado local e internacional.
Los informes señalan que la iniciativa fue elaborada por la firma ICV Advisors y que empresarios interesados en el negocio habrían participado en reuniones realizadas en Casa Rosada durante 2024. De acuerdo con la reconstrucción judicial, los encuentros fueron gestionados por Novelli y contaron con autorización para el ingreso a la sede del Gobierno, en el marco de contactos con inversores extranjeros vinculados al sector financiero y tecnológico.
Este material se suma a otro documento incorporado recientemente a la causa, en el que la empresa Cube Exchange proponía crear una cooperativa de crédito en Argentina con beneficios fiscales, acceso a información financiera y contacto directo con organismos reguladores. Ambos elementos forman parte de la investigación que lleva adelante la Justicia federal para determinar si existió un esquema de negocios privados con proyección institucional, en el que se habría utilizado la cercanía con el poder político para impulsar proyectos económicos vinculados al caso $LIBRA.
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