Caso $LIBRA: investigan un plan para lanzar monedas de oro con la imagen de Milei

Este material se suma a otro documento incorporado recientemente a la causa, en el que la empresa Cube Exchange proponía crear una cooperativa de crédito en Argentina con beneficios fiscales, acceso a información financiera y contacto directo con organismos reguladores. Ambos elementos forman parte de la investigación que lleva adelante la Justicia federal para determinar si existió un esquema de negocios privados con proyección institucional, en el que se habría utilizado la cercanía con el poder político para impulsar proyectos económicos vinculados al caso $LIBRA.