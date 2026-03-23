El Gobierno difundirá un nuevo video por el 24 de Marzo

Desde las redes sociales oficiales, publicará un spot en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El año pasado, el video protagonizado por el escritor Agustín Laje puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos.
Como cada 24 de marzo desde hace tres años, el Gobierno dará a conocer este martes un nuevo video por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con la intención de profundizar la batalla cultural e insistir con la idea de lo que en Casa Rosada denominan “la memoria completa”.
El contenido del spot permanece blindado y será difundido por las redes sociales oficiales, cuando los organismos de derechos humanos y partidos políticos se vuelquen a las calles en el 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en 1976.
Según la Agencia Noticias Argentinas, los equipos a cargo del Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta del presidente Javier Milei, Santiago Oria, ultiman detalles del video que podría incluir familiares de desaparecidos en aquellos años.
En 2025, el escritor libertario y titular de la Fundación Faro, Agustín Laje, fue el encargado de reforzar la postura que pregona el mandatario sobre el último golpe de Estado en el país. En su explicación, contenida en un video de 19 minutos, Laje puso en duda la cifra difundida por los organismos de derechos humanos que reclaman por los 30.000 detenidos desaparecidos.
Fue el propio Milei quien cuestionó el origen de la cifra, al sostener que no existen registros que respalden el número. En su lugar, habló de 8.753 personas, en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). “No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije que quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, argumentó.
En los últimas horas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina, al plantear que “los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa”. Además, pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años.
* Con información de la Agencia Noticias Argentinas
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