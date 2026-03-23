El Gobierno difundirá un nuevo video por el 24 de Marzo

Embed

Fue el propio Milei quien cuestionó el origen de la cifra, al sostener que no existen registros que respalden el número. En su lugar, habló de 8.753 personas, en referencia al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). “No estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije que quiero la memoria completa. Una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, argumentó.

En los últimas horas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina, al plantear que “los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa”. Además, pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años.

* Con información de la Agencia Noticias Argentinas