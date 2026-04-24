La Justicia desestimó la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

Javier Milei también se hizo eco de la noticia: expresó en X que “esto se empieza a poner lindo”.
El juez federal Daniel Rafecas determinó este viernes, archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos al hacer participara a su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos.
La decisión del magistrado se sustenta en la “ausencia de delito”, que fuera impulsada el jueves por la fiscal Alejandra Mangano. La denuncia apuntó a presunto uso indebido de recursos públicos, precisamente por el traslado de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a comienzos de marzo.
Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.
Luego de que se conociera el fallo a través de voceros judiciales, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró en redes sociales el archivo de la causa que investigaba el viaje de su esposa en el avión presidencial.
“El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.
También el presidente Javier Milei se refirió al respecto al afirmar “esto empieza aponerse lindo”.
El mandatario adelantó el jueves, que el próximo miércoles está presente en la Cámara de Diputados, cuando Adorni tenga que hacer la presentación mensual de la gestión del Estado nacional.
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