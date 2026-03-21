Milei llamó "pichón de tirano" a Pedro Sánchez

Embed ÚLTIMA HORA | Javier Milei llama a Pedro Sánchez “pichón de tirano” y carga contra la política migratoria en Europa



“Están estafando a la población que pagó impuestos durante años” pic.twitter.com/sPWF5UXYQ8 — Bipartidismo Stream (@Bipartidismo_) March 21, 2026

Javier Milei y sus dichos en el foro de Hungría

Durante su intervención, Milei volvió a cuestionar el rol del Estado en la economía y apuntó contra el endeudamiento público. Sostuvo que muchas políticas se sustentan en la creación de dependencia social con fines electorales.

El Presidente también se refirió a la situación de Cuba, al afirmar que el país atraviesa un cambio de modelo económico tras décadas de crisis. En ese contexto, atribuyó a la influencia internacional, especialmente de Estados Unidos, un eventual proceso de transformación en la isla.

Milei en hungria

En paralelo a su participación en el foro, Milei mantuvo una reunión con Orban en la sede del gobierno húngaro y fue recibido previamente por el presidente Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. En la actividad estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

La visita a Budapest formó parte de una gira internacional breve que concluyó ese mismo día, con el regreso previsto a la Argentina durante la noche del sábado y arribo a Buenos Aires el domingo por la mañana.