Milei llamó "pichón de tirano" a Pedro Sánchez

El Presidente criticó al mandatario español, defendió a su aliado húngaro y mantuvo reuniones oficiales en Budapest en el cierre de su gira internacional
El presidente Javier Milei calificó como “pichón de tirano” a su par de España, Pedro Sánchez, durante un discurso en un foro político en Hungría, donde además expresó su respaldo al primer ministro Viktor Orban. Las declaraciones se dieron en el marco de su participación en un encuentro de dirigentes de derecha en Europa.
En su exposición, Milei evitó mencionar directamente a Sánchez, pero retomó críticas previas y lo aludió en términos descalificatorios al advertir sobre los riesgos de la concentración de poder. Al mismo tiempo, destacó la figura de Orban y afirmó que cuenta con “respeto y admiración” por parte de su gobierno.
El mandatario argentino cuestionó el rumbo político y económico de Europa, al sostener que atraviesa un proceso de estancamiento. Señaló que la dirigencia del continente prioriza la distribución de la riqueza en lugar de su generación, lo que, a su criterio, afecta el crecimiento.
También advirtió que Europa “está en peligro” y criticó las políticas migratorias al considerar que la inmigración masiva sin control constituye un acto de irresponsabilidad. En ese marco, vinculó esas decisiones con intereses políticos internos.
Durante su intervención, Milei volvió a cuestionar el rol del Estado en la economía y apuntó contra el endeudamiento público. Sostuvo que muchas políticas se sustentan en la creación de dependencia social con fines electorales.
El Presidente también se refirió a la situación de Cuba, al afirmar que el país atraviesa un cambio de modelo económico tras décadas de crisis. En ese contexto, atribuyó a la influencia internacional, especialmente de Estados Unidos, un eventual proceso de transformación en la isla.
En paralelo a su participación en el foro, Milei mantuvo una reunión con Orban en la sede del gobierno húngaro y fue recibido previamente por el presidente Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. En la actividad estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
La visita a Budapest formó parte de una gira internacional breve que concluyó ese mismo día, con el regreso previsto a la Argentina durante la noche del sábado y arribo a Buenos Aires el domingo por la mañana.
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