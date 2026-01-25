"Rada" Aristarán le hizo un truco de magia a Mirtha Legrand: la reacción de la diva

La Chiqui salió al aire desde La Feliz por tercera vez en lo que va de 2026. Disfrutó de la velada junto al propio Aristarán, las actrices Malena Solda y Gloria Carrá, el actor y humorista Diego Pérez, y el panelista y experto en moda, Fabián Medina Flores. Rada demostró su pasión por la magia en varios momentos de la noche.

“Empecé en la magia de muy chico por un error de Papá Noel”, confesó Aristarán, al hablar de sus primeros pasos en el ilusionismo. “Se confundió de regalo y me trajo una caja de magia”, añadió. “¿Y qué habías pedido?”, preguntó Diego Pérez. “Un camioncito, de esos irrompibles”, recordó. “Hoy estarías como Moyano, no con nosotros”, bromeó el humorista, a lo que Rada admitió que usa esa misma línea cómica en sus shows.

“Rada, ¿tenés algún truco para hacerme?”, preguntó la Chiqui, mirando a su invitado poco antes de finalizar el programa. “Ayer recibí un mensaje que decía ‘la señora Mirtha Legrand quiere que hagas un truco de magia’”, mencionó Rada, preparándose para cumplir el deseo de la gran diva de la televisión argentina. Lo que siguió fue uno de los momentos más divertidos de la noche en Mar del Plata.

“Dije ‘qué honor y qué horror’, porque no traje nada. Aquí no estoy haciendo mi espectáculo de magia”, se justificó el actor, pero luego explicó que pidió prestados algunos elementos a su primer maestro de magia, Pascual Pellegrini, para complacer a la conductora.

Con una pelota de esponja roja en la mano, Rada se acercó a la Chiqui y le entregó el objeto. Luego, mostró su mano vacía, le pidió la pelota, la colocó en su palma y la apretó con los dedos. En ese instante, Mirtha sopló la mano del ilusionista, quien volvió a estirar la mano y mostró dos pelotas en lugar de una.

Después, Rada tomó una pelota en cada mano, las cerró y al abrirlas, las dos pelotas estaban juntas. Enseguida, se quedó con una pelota, le dio la otra a Mirtha y tras un chasquido, ambas aparecieron en la mano de la conductora, quien, sorprendida, hizo volar las pelotas sobre la mesa. “¡No, me da rabia! ¡Me da rabia!”, exclamó mientras se agarraba la cabeza. Reflexionando sobre el final de la presentación, comentó: “Sabés que los que colaboran con el mago quedan como tontos”.

Con entusiasmo, felicitó a su invitado: “Qué maravilla. Realmente fantástico. Porque lo vi de cerca”.