Los socios de River eligen al nuevo presidente del club: quiénes son los candidatos

Hay cinco nombres que buscarán ser el sucesor de Jorge Brito. Como novedad, se implementará el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Unos 87.000 socios están habilitados para votar desde las 10 hasta las 20.
Los socios y socias de River irán este sábado a las urnas para elegir al nuevo presidente del club, en unos comicios que se llevarán a cabo entre las 10 y las 20 en el estadio Monumental. Hay cinco candidatos a ocupar el máximo cargo de la entidad tras finalizar el mandato de Jorge Brito.
En esta oportunidad, se implementará la Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que promete agilizar el proceso y garantizar una votación más clara. Según explicaron desde el club, funcionará en cinco pasos: primero se presenta el DNI al presidente de mesa para recibir la boleta; luego se inserta en la impresora y se elige la lista en la pantalla táctil; una vez confirmada la selección, se imprime la boleta; se puede verificar el voto; y finalmente se deposita la boleta plegada en la urna, firmando el padrón para completar el proceso.
Quienes asistan a las elecciones podrán disfrutar también de una serie de beneficios y servicios adicionales: habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta, y el Museo River abrirá sus puertas de manera gratuita de 10 a 18 (con DNI físico en mano).
Para poder emitir el voto, será obligatorio presentar el DNI físico, único documento válido para acreditar identidad e ingresar al club. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025, y con la cuota social de septiembre 2025 al día. Aquellos que tengan deuda podrán regularizarla hasta el mismo día de la elección a través de RiverID. Los accesos habilitados serán por Figueroa Alcorta, Udaondo o el estacionamiento interno.
Los 87.000 socios habilitados deberán elegir a los integrantes de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias. En la última elección, el actual presidente Jorge Brito se impuso en los comicios con el 70,69% del total de 19.833 votantes.
LISTA 1 - RIVER PRIMERO: Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.
LISTA 2 - FILOSOFÍA RIVER: Stéfano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D’Onofrio.
LISTA 3 - FICHA LIMPIA EN RIVER: Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.
LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS: Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.
LISTA 5 - RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL: Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Daniel Kiper.
