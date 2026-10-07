Economía |

Caputo viaja a Tailandia para apurar el desembolso de US$ 900 millones del FMI

El Ministro de Economía espera un nuevo contacto con Kristalina Georgieva, directora del organismo, en medio de la tercera revisión del acuerdo vigente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este fin de semana a Bangkok, Tailandia, para participar de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante la cual volverá a tomar contacto con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

El diálogo se dará en medio de la tercera revisión del programa en curso, cuyo staff report aún no fue publicado por la misión que trabajó en Buenos Aires sobre el final de septiembre. La delegación también estará integrada por el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros.

Si bien en el Gobierno descuentan que finalmente se aprobará la auditoría, resta conocer cómo será tratado el desvío fiscal que se produjo en el primer semestre. Una de las opciones es que el Gobierno haya solicitado un waiver por el incumplimiento.

El dato positivo es el sobrecumplimiento de la meta de reservas, luego de que el Banco Central compró más de US$14.000 millones.

Este miércoles, Georgieva dio inicio formal a la reunión cuya parte central se desarrollará la próxima semana y su discurso se centró en el tema energético y el impacto de la inteligencia artificial.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva.

La funcionaria planteó que la inversión global en inteligencia artificial supera la destinada a infraestructuras históricas tradicionales, y el comercio de hardware de IA representa más de una décima parte del comercio mundial de bienes.

Georgieva planteó que existe el riesgo de profundizar la desigualdad económica global al dejar al margen a las economías no integradas. Acerca de los precios de la energía y de la inflación remarcó que los precios persistentemente altos de la energía generan intensas presiones inflacionarias.

ADEMÁS: El mercado proyecta recesión en el tercer trimestre y suba de la inflación en septiembre

Señaló que estos sobrecostos encarecen fertilizantes, alimentos e insumos industriales. Asimismo, Georgieva advirtió que la deuda pública mundial se encamina a superar el 100 % del PBI.

Por ello, instó a las economías avanzadas a aplicar planes de consolidación a mediano plazo, mientras que los países de mercados emergentes y de bajos ingresos deben reconstruir sus márgenes fiscales y reservas internacionales.

Ante este escenario, la directora del FMI hizo un llamado “urgente” a mantener una política monetaria prudentemente restrictiva, supervisar los riesgos de estabilidad financiera derivados de la concentración en la IA e impulsar reformas estructurales que reduzcan la burocracia y liberen el espíritu emprendedor.

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