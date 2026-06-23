Javier Milei: "Abróchense los cinturones que la Argentina será grande otra vez"

Lo aseguró al disertar en la Fundación Faro. El Presidente celebró los resultados de su modelo económico y el crecimiento del PBI en el primer trimestre del año. También habló sobre su nuevo vocero, Adrián Ravier.
El presidente Javier Milei disertó este martes por la noche en la Fundación Faro, organización que suele recaudar fondos para la campaña de La Libertad Avanza, donde se mostró acompañado por su nuevo vocero, Adrián Ravier, y celebró el crecimiento del PBI en el primer trimestre del año.
“La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a argentinos", señaló el mandatario sobre Ravier, que se ubicó en la primera fila de los asistentes. Allí también estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros integrantes del Ejecutivo.
En su mensaje, Milei reivindicó el modelo económico de su gestión y la mejora del PBI en el primer trimestre de 2026. "Se batió un nuevo récord de producción. Ese dato, en la comparación, muestra que se expandió a un ritmo de 0,7%. Parece un número escueto, pero la realidad es que, cuando mirás la historia, la tasa de crecimiento anual es inferior. Nuestro peor trimestre fue mejor que los 100 años comunistas anteriores", resaltó.
Y continuó en su análisis: “La economía, en abril de 2024, creció muy fuerte. Pero los medios de comunicación se ocuparon de ocultarlo. Se empecinaron en mostrar datos de la peor manera en supuestos medios que supuestamente están alineados con las ideas de la libertad. Pero, en realidad, están alineados con robar de la política y extorsionar desde el sistema judicial”.
También recordó que “la política quiso quebrar el corazón del programa económico, cuando el Congreso aprobó 40 leyes sin contrapartidas de ingresos. Una orgía que busca destruir a los argentinos. La contraparte fue que el riesgo país subió a más de 1.500 puntos básicos. Esto generó un fuerte freno de la economía. La economía, frente a la salvajada, intentaron siete juicios políticos, donde trataron de hacer peripecias con los empresarios, con destrozos… o, digamos, metiendo gente en la calle para generar terror. A pesar de eso, lo superamos. Y en las elecciones al kirchnerismo le sacamos 24 puntos”.
Milei consideró que, si los argentinos “siguen abrazando las ideas de la libertad, el país crecerá como nunca antes se vio en su historia". "Ya tenemos 150.000 millones de dólares por RIGI y la economía se va a acelerar, además de las licitaciones por corredores viales. Ya empezamos a ver que el salario real le está ganando a la inflación y la inflación va a seguir bajando. El consumo va a despegar. Abróchense los cinturones que Argentina va a ser grande nuevamente”.
“Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”, completó el Presidente.
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