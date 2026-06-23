Javier Milei: "Abróchense los cinturones que la Argentina será grande otra vez"

También recordó que “la política quiso quebrar el corazón del programa económico, cuando el Congreso aprobó 40 leyes sin contrapartidas de ingresos. Una orgía que busca destruir a los argentinos. La contraparte fue que el riesgo país subió a más de 1.500 puntos básicos. Esto generó un fuerte freno de la economía. La economía, frente a la salvajada, intentaron siete juicios políticos, donde trataron de hacer peripecias con los empresarios, con destrozos… o, digamos, metiendo gente en la calle para generar terror. A pesar de eso, lo superamos. Y en las elecciones al kirchnerismo le sacamos 24 puntos”.

Milei consideró que, si los argentinos “siguen abrazando las ideas de la libertad, el país crecerá como nunca antes se vio en su historia". "Ya tenemos 150.000 millones de dólares por RIGI y la economía se va a acelerar, además de las licitaciones por corredores viales. Ya empezamos a ver que el salario real le está ganando a la inflación y la inflación va a seguir bajando. El consumo va a despegar. Abróchense los cinturones que Argentina va a ser grande nuevamente”.

“Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”, completó el Presidente.