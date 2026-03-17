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Militantes se concentraron frente a la casa de Cristina Kirchner antes de su declaración

La exmandataria se presentó esta mañana a declarar en los tribunales de Comodoro Py por la Causa Cuadernos. Militantes se congregaron para darle apoyo.

La declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py:

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Desde temprano, militantes de La Cámpora y seguidores de Cristina Kirchner comenzaron a concentrarse en la puerta de su domicilio en el barrio de Constitución. La movilización se dio como previa a la declaración presencial de la exmandataria por la Causa Cuadernos, en Comodoro Py.

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Video de los militantes apoyando a Cristina Kirchner antes de que vaya a declarar a Comodoro Py.

A través de las redes sociales, la cuenta “Argentina con Cristina” difundió un flyer donde sostienen que el gobierno de Javier Milei busca montar una estrategia judicial para que ella permanezca privada de su libertad: “Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa. Nosotros vamos a estar con ella, desde las 7 am hasta que vuelva. Siempre con Cristina”, expresó la imagen que circuló con el hashtag #CristinaLibre.

En las inmediaciones de San José 1111 se puso en marcha un operativo de seguridad para controlar a la militancia frente al edificio. Los efectivos rodean los accesos para garantizar el orden público y la circulación en la zona. Según la normativa vigente, no está permitida la instalación de gazebos, parrillas o puestos de comida, por lo que las fuerzas de seguridad están preparadas para intervenir y evitar posibles desalojos, como ya ocurrió en otras oportunidades. La custodia personal de la expresidenta es responsabilidad de la Policía Federal, mientras que la Policía de la Ciudad se encarga del perímetro y el ordenamiento del tránsito.

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La militancia se congregó en San José 1111 para apoyar a la expresidenta antes de ser trasladada a Comodoro Py.

La militancia se congregó en San José 1111 para apoyar a la expresidenta antes de ser trasladada a Comodoro Py.

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Por el momento, no se registraron convocatorias para marchar hacia los tribunales. La manifestación se concentra de forma pacífica junto a organismos de Derechos Humanos y agrupaciones del PJ. Estos sectores denuncian una "persecución política" y exigen la liberación de Kirchner. La citación de este martes llega tras el rechazo al pedido de nulidad presentado por la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como el exministro Julio De Vido. En dicho pedido, argumentaron que hubo irregularidades en la instrucción y pusieron en duda la veracidad de los testimonios de quienes declararon como "arrepentidos".

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En este contexto, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, mencionó que los cuadernos usados como prueba “fueron manipulados”, por lo cual no deberían considerarse evidencias válidas en el caso. Además, el letrero señaló que las declaraciones de los 31 imputados colaboradores se obtuvieron bajo extorsión.

El exsenador Oscar Parrilli respaldó a Cristina

El exfuncionario del Senado sostiene que la declaración presencial de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos es un “puesta escena” para “haya circo” instrumentada por el gobierno del presidente Javier Milei y la Justicia.

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Esta es la decisión del partido judicial de tapar el sol con las manos. Todo esto es una puesta en escena para que haya circo porque no hay pan”, expresó Parrilli en los tribunales en los que Cristina Kirchner se presentará hoy en Comodoro Py.

Y agregó: "Intentan con este hecho tapar una realidad, que es contundente y fuerte, del pueblo argentino. No solo tiene que ver que con las fábricas que se cierran y la baja de los salarios, sino también con una inflación arriba del 30%”.

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Cristina Kirchner junto al exsenador Oscar Parrilli.

Cristina Kirchner junto al exsenador Oscar Parrilli.

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