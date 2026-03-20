Causa $Libra: diputados de la oposición le enviaron un pedido de explicaciones a Milei

En base a un artículo de la Constitución Nacional, legisladores de distintas fuerzas le enviaron una carta al Presidente para de respuestas sobre la estafa de la criptoneda.
Diputados de distintas fuerzas de la oposición, en base a “los términos del artículo 100°, inciso 11° de la Constitución Nacional”, le exigieron este viernes al presidente Javier Milei que dé explicaciones sobre algunos temas, como sus llamadas con Mauricio Novelli, vinculado al caso $Libra, entre otros puntos.
El pedido lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva, Pablo Juliano, Itai Hagman, Mónica Frade, Nicolás del Caño, Esteban Paulón, Julia Strada, Nicolás Massot, Néstor Pitrola, Rodolfo Tailhade y Florencia Carignano.
“El presente pedido de informes tiene por objeto que el señor Presidente de la Nación brinde explicaciones claras, precisas y circunstanciadas en relación con su actuación en los hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA, los cuales han adquirido una significativa gravedad institucional y una amplia notoriedad pública desde su irrupción pública en febrero de 2025”, sostienen en el encabezado de los “Fundamentos” del pedido de explicaciones.
El pedido se debe a las vinculaciones del Presidente con Mauricio Novelli, incluyendo las llamadas telefónicas, los mensajes y los pagos recibidos, y también remite los contactos de Mieli con Hayden Mark Davis, las reuniones en el marco del Tech Forum y Cartas de intención con CUBE, Kelsier Ventures y KIP Protocol, entre otros puntos.
Además los legisladores reclamaron que "Informe con precisión y detalle cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA publicada en su cuenta de la red social "X" el 14 de febrero de 2025, atento a que la misma no era pública ni accesible previo a ello".
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