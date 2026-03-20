Causa $Libra: diputados de la oposición le enviaron un pedido de explicaciones a Milei

0743-D-2026

El pedido se debe a las vinculaciones del Presidente con Mauricio Novelli, incluyendo las llamadas telefónicas, los mensajes y los pagos recibidos, y también remite los contactos de Mieli con Hayden Mark Davis, las reuniones en el marco del Tech Forum y Cartas de intención con CUBE, Kelsier Ventures y KIP Protocol, entre otros puntos.

Además los legisladores reclamaron que "Informe con precisión y detalle cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA publicada en su cuenta de la red social "X" el 14 de febrero de 2025, atento a que la misma no era pública ni accesible previo a ello".